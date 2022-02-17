«Пропаганда и экстремизм»: Приштина и сербская оппозиция ополчились против французского правозащитника

Сербская оппозиция начала информационную атаку на директора Канцелярии по делам диаспоры МИД Сербии, французского филантропа Арно Гуйона, который долгие годы занимается поддержкой косовских сербов. Как пишет «Балканист.ру», медиакампания явно координируется властями самопровозглашенной республики Косово.

По мнению Приштины, Гуйон занимается «распространением просербской пропаганды и экстремизмом». На этом основании ему был запрещен въезд на территорию южной сербской автономии.

Активист основал во Франции гуманитарный фонд Solidarite Kosovo, который регулярно отправляет косовским сербам грузовики с товарами, стройматериалами и продуктами. «За эти 18 лет я привык к выпадам албанского лобби. Со мной в одной лодке Эмир Кустурица и Петер Хандке. Однако в этот раз меня задело, что нападение было не из Приштины и не на албанском языке, а из Белграда и Нови-Сада – на сербском. В двух статьях меня обвинили в экстремизме и указали на то, что Косово – «независимое государство». Эти статьи, полные лжи и инсинуаций, повторяют нарратив албанских СМИ. И они моментально разошлись по сербским порталам, которые сотрудничают с иностранными правительствами», – прокомментировал ситуацию Гуйон.

Помимо оскорблений в адрес правозащитника, в материалах сербских оппозиционных СМИ, которые финансируются зарубежными НКО, содержится уничижительная оценка сербской диаспоры, делами которой Гуйон занимается в МИД Сербии. «Её обвинили в распространении великосербского национализма, назвали «фашистской и коллаборационистской» и обвинили в подготовке войны в Югославии. В этих же материалах оправдывается и агрессия НАТО против сербского народа: её цель якобы состояла в том, чтобы «остановить преступления сербских военных». Вот это и есть экстремистская риторика – возврат к западной пропаганде, которая тогда, в 90-х, готовила общественное сознание к войне. Последствием той пропаганды стали бомбы с обедненным ураном. Спустя 23 года после тех событий мы не смеем допустить пересмотр истории и повторение тех тезисов», – подчеркнул Гуйон.

По его словам, усилия Приштины и «дружественных» ей СМИ в Сербии, в числе которых Balkan insight и Nova, бессмысленны. «Эти выпады против меня лично, моей деятельности в гуманитарной сфере и в диаспоре меня не остановят. Я посвятил этой миссии свою жизнь начиная с 19 лет. Ни ложь, ни пропаганда не сломят мою железную решимость бороться дальше», – сказал Гуйон.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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