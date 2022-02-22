Глава сербского парламента: «90% народа – на стороне России»

Белград не будет разрывать отношения с Москвой под давлением международного сообщества после признания независимости Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом заявил председатель парламента Сербии Ивица Дачич. По его словам, 90% народа страны поддерживает Россию.

Как считает спикер сербского парламента, Европа не имеет права требовать от Сербии принятия позиции одной из сторон. «Европы, как политического фактора, не существует. Она позволила сделать из себя посмешище и не может диктовать нам свою волю. Они не в силах приструнить Курти («премьер-министра» самопровозглашенной республики Косово), не говоря уже об остальном. Как мы можем встать на сторону того, кто желает напасть на Россию, когда её поддерживает 90% нашего народа?», – сказал Дачич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Спикер парламента Сербии обратил внимание, что Белград и Москву связывают давние и продуктивные отношения, которыми нельзя пренебрегать. «Мы не смеем поступаться своими отношениями с Россией ради наших интересов. С другой стороны, у нас есть отношения и с Украиной. Мы призываем обе стороны найти общий язык. Что касается Сербии, мы не станем пачкать руки кровью в войне», – подчеркнул политик.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»