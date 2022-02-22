Западу припомнили разгром Югославии: в Сербии поддержали Россию в защите русского населения Донбасса

В Сербии возмущены позицией Запада, который обвиняет Россию в нарушении норм международного права после признания независимости Луганской и Донецкой народных республик. Политики обратили внимание, что в аналогичной ситуации в Югославии 23 года назад западное сообщество отказалось защитить суверенитет Сербии. При этом прозвучали слова поддержки в адрес России, решившей защитить соотечественников, пишет «Балканист.ру».

«Бесстыжие! Запад осудил нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. А что же с территориальной целостностью Сербии? Абсолютно каждое заявление международного сообщества идентично сообщениям Сербии во время одностороннего провозглашения независимости Косово в 2008 году. Международное право или едино для всех, или ни для кого. Тот «Ящик Пандоры» открыл Запад, а не Россия, Китай или ещё какая-то третья страна. Тот бумеранг вернётся всем, а самую большую цену заплатят те, кто не играл в этом никакой роли», – говорится в публикациях сербских СМИ.

Депутат парламента от правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович сравнил происходящее на Украине с тем, что некогда было с Югославией. «Если вы однажды взяли себе за правило не уважать универсальные права, вам придётся заплатить за это решение. Всё, что происходит на Украине, уже происходило в Югославии. Только те, кто сегодня блеет о распаде Украины, тогда полностью поддержали развал Югославии», – констатировал Джуканович.

Министр строительства, транспорта и инфраструктуры правительства Сербии Томислав Момирович со своей стороны обратил внимание, что, когда в 1990-е годы Совет Безопасности ООН ввёл санкции против Югославии, которые завершились бомбардировками 1999 года и распадом государства, никто не поддержал сербов. «Когда меня спрашивают, Россия или Украина, я всегда даю один ответ, – заявил он, опубликовав фото сербского флага. – [В 1999 году] мы сами себя защитили. Поэтому для меня не существует никакой иной страны, кроме Сербии».

Депутат Сербской прогрессивной партии в городском парламенте Белграда Драгиня Влк полагает, что решение России признать ДНР и ЛНР спасет население Донбасса, оказавшееся в опасности, и предотвратит дальнейшее обострение конфликта. «Русские люди – это русские люди, где бы они ни находились. Сейчас русские люди на Донбассе в опасности. Россия должна защищать этих людей, и они сами этого просят», – подчеркнула Влк, высказав поддержку решению Москвы признать независимость ДНР и ЛНР.

«В России уже находятся десятки тысяч беженцев, эвакуированных из Донбасса в Россию», – отметила парламентарий. – Никто в XXI веке, спустя почти 77 лет после Второй мировой войны, не должен чувствовать себя незащищенным в экономическом плане или жить в опасности. Никто не должен мириться с претензиями США и НАТО».

Сербские радикалы со своей стороны также приветствовали решение российского руководства признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. «Поздравляю жителей ДНР и ЛНР с первым международным признанием. Это результат борьбы за свободу бесстрашного русского народа», – заявил заместитель председателя Сербской радикальной партии Александр Шешель.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»