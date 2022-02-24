Президент Сербии заручился поддержкой Испании

Официальный Мадрид не признает «независимость» самопровозглашенной республики Косово. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич по итогам официального визита в Испанию. «Большое спасибо Испании за поддержку, которую она оказывает Сербии», – цитирует Вучича «Балканист.ру».

Издание отмечает, что накануне сербский лидер встретился с королем Испании Филиппом VI и главой испанского правительства Педро Санчесом. По итогам переговоров Вучич сообщил, что официальный Мадрид по-прежнему не собирается признавать Косово, уважая международное право и территориальную целостность Сербии.

Сербский лидер обратил внимание руководства Испании на лицемерие и отсутствие логики, возникающие в мировом сообществе, когда речь заходит с одной стороны об украинских территориях, а с другой – о Косово. Вучич подчеркнул, что хорошо помнит 1999 год, когда те, кто сегодня «преисполнен уважения к международному праву и международно признанным границам», молчали, когда речь шла о Сербии.

Президент Сербии также уточнил, что через 24 часа после его встречи с послами стран Квинты и главой делегации Евросоюза, запланированной на 24 февраля, будет озвучена позиция Белграда относительно ситуации на Украине. В ответ на вопрос, считает ли он абсурдным, что Приштина выступила на стороне Украины, а здание «правительства» Косово было подсвечено цветами украинского флага, президент Сербии сказал: «Что касается албанцев, то здесь никогда не было и не будет никаких принципов». Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград – Мадрид, служба информации РИА «Новый День»

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