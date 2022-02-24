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Четверг, 24 февраля 2022, 16:54 мск

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На фоне украинского кризиса: косовские сепаратисты ждут атаки со стороны Сербии

Фото: официальный сайт «МИД Косово»

В муниципалитете Зубин Поток и в окрестностях озера Газиводе косовские албанцы вырыли рвы на проселочных дорогах с расчетом прервать транспортное сообщение. Как пишет портал «Балканист.ру» со ссылкой на местные СМИ, таким образом Приштина готовится к атаке сербской армии на фоне начала боевых действий на Украине.

Издание отмечает, что работу бульдозеров охраняли полицейские на десяти внедорожниках.

Сербы полагают, что Приштина блокирует транспортное сообщение, опасаясь «возможного наступления» армии Сербии на самопровозглашенную республику в связи с обострением обстановки на Украине.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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