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Пятница, 25 февраля 2022, 13:23 мск

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Косовская проблема: Белград заручился поддержкой Марокко

Фото: официальный сайт президента Сербии

Марокко поддерживает территориальную целостность Сербии. Об этом заявил посол страны в Белграде Мухаммед Амин Белхаз. Дипломат подчеркнул, что официальный Рабат поддерживает проведение переговоров между Белградом и Приштиной при посредничестве Брюсселя для нахождения долгосрочного решения по косовскому вопросу.

Выступая в эфире белградского радио, Белхаз заявил, что позиция его страны относительно Косово носит принципиальный характер: Марокко не поддерживает сепаратизм, угрожающий национальному единству и целостности стран, передает «Балканист.ру».

Дипломат также отметил, что отношения Белграда и Рабата характеризуются крепкой дружбой, усилением взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес, готовностью к согласованию позиций в международных органах, а также общим пониманием принципов национального суверенитета и защиты территориальной целостности.

Стоит отметить, что Сербия со своей стороны выступает в поддержку Марокко в вопросе территориального спора за территорию Западной Сахары.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Косовская проблема

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