Украинский кризис как повод: «власти» Косово добиваются скорейшего вступления в НАТО

Требование Приштины срочно принять Косово в НАТО является попыткой албанского лобби в США узаконить самопровозглашенную республику. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя последние инициативы сепаратистских «властей» сербского края.

«Это не идея косовских албанцев как таковых. Это идея их лоббистов в США и Евросоюзе. Таким образом они пытаются заставить страны-участницы НАТО признать независимость Косово, потому что частью альянса может стать только [признанное] государство», – указал Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Сербии обратил внимание, что таким образом официальный Белград пытаются поставить перед свершившимся фактом. «Они могли бы нам в таком случае заявить, что мы остались одними из тех, кто не признает независимость Косово, и у нас нет выбора. Я могу сказать одно: сколько бы их [членов НАТО] ни признало Косово, в отличие от них, Сербия будет принципиально следовать нормам международного права. Сербия будет защищать свою территориальную целостность», – подчеркнул Вучич.

Ранее «министр обороны» самопровозглашенной республики Косово Арменд Мехай заявил, что на фоне происходящих событий на Украине Косово необходимо срочно принять в НАТО.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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