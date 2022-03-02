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Среда, 2 марта 2022, 18:22 мск

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Посол РФ подтвердил: газовые договоренности с Сербией остаются в силе

Архив. Фото: официальный сайт Совета Федерации РФ

Договоренности о сниженных ценах на российский газ, достигнутые во время встречи президентом РФ и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича в Сочи в ноябре 2021 года, будут соблюдаться в полной мере. Об этом сообщил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

«У России нет никаких сомнений и вопросов к Сербии и нашим двусторонним отношениям. Цены на газ или иные проекты – все будет развиваться, как намечено. Сербия не поддержала санкции, что дает ей возможность идти вперед своим путем», – сказал российский дипломат, слова которого цитирует «Балканист».

Ранее президент Вучич подтвердил, что Сербия не присоединится к санкциям ЕС, США и Великобритании против России.

Стоит отметить, что сегодня биржевые цены на газ в Европе установили новый исторический рекорд, поднявшись выше $2200 за тысячу кубометров.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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