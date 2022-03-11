Олимпийский комитет Сербии заявил о готовности помочь российским спортсменам

Олимпийский комитет Сербии готов предоставить помощь спортсменам России и Украины. Об этом заявил заместитель председателя организации Жарко Зечевич.

«Политика вмешалась в спорт, занятие которым – универсальное право всех людей. Наши спортсмены в недавнем прошлом прошли через все, с чем сейчас столкнулись россияне, и мы абсолютно понимаем проблемы, с которыми они имеют дело. С другой стороны, как люди, пережившие войну на своей территории, мы с понимаем относимся и к украинским спортсменам, у которых сейчас нет возможности продолжать нормальный тренировочный процесс…» – отметил Зечевич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Мы, как организация, солидарны со всеми спортсменами и готовы в рамках наших возможностей им помочь без оглядки на национальность, с учетом того, что мы имеем дело с двумя дружественными нам странами», – сказал замглавы Олимпийского комитета Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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