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Среда, 16 марта 2022, 18:49 мск

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Президент Сербии: газовые переговоры с Россией начнутся после 3 апреля

Александр Вучич. Фото: официальный сайт президента Сербии

Переговоры Белграда и Москвы о долгосрочном газовом контракте начнутся после завершения выборов, которые пройдут в Сербии 3 апреля. Об этом сообщил сербский лидер Александр Вучич, выразив уверенность, что договоренности о наиболее приемлемой стоимости на «голубое топливо» будут достигнуты.

«Мы получим одну из самых выгодных цен на газ в Европе. Да, это будет не та, о которой можно было говорить полгода или год назад. Но верю, что она будет наиболее приемлемой: Сербия не вводила санкции против России», – заявил Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Сербии заверил, что в стране не будет дефицита голубого топлива, и руководство приложит максимальные усилия для обеспечения граждан энергоресурсами.

Напомним, 3 апреля в Сербии будут выбирать президента страны, парламент и руководство органов местного самоуправления.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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