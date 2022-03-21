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Понедельник, 21 марта 2022, 18:25 мск

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Литера «Z»: депутат парламента Сербии предложил запретить символику НАТО и США

Фото: Минобороны РФ

Публичное использование литеры «Z» в качестве символа поддержки действиям России на Украине не противоречит законодательству Сербии. Об этом сообщил депутат Сербской прогрессивной партии, известный адвокат Владимир Джуканович, отвечая на вопрос журналиста «Би-Би-Си», нужно ли вводить ответственность за размещение этой латинской буквы на автомобилях и одежде.

«Согласно сербскому законодательству, размещение знака «Z» не преследуется по закону. Нам, прежде всего, необходимо принять закон о запрете символики НАТО и американского флага, чтобы наказывать того, кто носит майки с эмблемой НАТО или флагом США, потому что те бомбили Сербию», – констатировал Джуканович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Издание отмечает, что вопрос от британского СМИ прозвучал в контексте обсуждения массовых митингов в поддержку России, которые проходят в Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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