Косовские «власти» опасаются стратегических планов Москвы на Балканах

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти опасается стратегических планов Москвы на Балканах. По его словам, о важности региона для России может свидетельствовать присвоение звания генерал-полковника Юнус-Беку Евкурову, который воевал в Косово в 1999 году.

«Что меня особенно обеспокоило, это то, что [российский лидер Владимир] Путин через две недели после встречи с [президентом Сербии Александром] Вучичем, 8 декабря (2021 года), повысил Евкурова в иерархии Кремля. Генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров из Северной Осетии пережил два покушения, воевал в Чечне и сейчас он заместитель Шойгу. А где он был в июне 1999 года? Он был в Косово, собрал военные части из Боснии и Герцеговины и отправил их на Приштинский аэродром встречать НАТО. Мы следим за этим. Такие назначения – свидетельство того, что Путину важны Балканы», – заявил Курти, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Евкуров – заместитель министра обороны РФ с 8 июля 2019 года. Герой Российской Федерации. В июне 1999 года руководил спецоперацией «Марш-бросок на Приштину», целью которой являлось опережение войск НАТО, планировавших войти в Косово. В результате операции российские войска захватили единственный аэропорт самопровозглашенной республики – «Слатину» – и установили над ним контроль.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»