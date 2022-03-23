Эмир Кустурица о ситуации в мире: «Наследие русофобского слоя истории»

Нынешнее обострение ситуации в мире стало наследием русофобского слоя истории. Такое мнение высказал известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица в интервью телеканалу RT. По его словам, Западу, отказавшемуся от сотрудничества с Россией, следует вспомнить агрессию НАТО против Югославии.

«Думаю, что сейчас мы имеем дело с наследием постоянного и крайне русофобского слоя истории, а также с противостоянием тому, что последние 20 лет предлагает Россия – [я говорю про] партнёрство с Западом, которое так и не было принято», – пояснил он.

Кустурица обратил внимание, что, вопреки заявлениям западных политиков, вооруженный конфликт на Украине нельзя считать «первой войной в Европе со времен Второй мировой». По его словам, отсчет следует вести с агрессии НАТО в Югославии. «Тогда [в 1999 году] мы наблюдали лишь первую фазу того, что сейчас происходит. Со времен ельцинской России – за 20 лет – все изменилось. Мы были совершенно одиноки в своей борьбе за независимость и границы, пока НАТО не начало бомбардировки. Они продолжались каждый день на протяжении трёх месяцев, в результате погибло много людей. Теоретически мы могли бы сказать, что это был период, когда международное право подменили, как они это назвали, «гуманитарным правом». Если пережить то, что они с нами сделали, любой человек, который размышляет об истории и о последствиях некоторых действий, получит более полное представление о том, что сейчас происходит», – подчеркнул Кустурица.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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