Кремль подтвердил: для Москвы газовые интересы Сербии остаются в приоритете

В Кремле учитывают в приоритетном порядке интересы Сербии в вопросе оплаты поставок за российский газ, который будет поставляться за рубли в недружественные государства. Как сообщил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, Сербии это нововведение не касается, но проблема может возникнуть из-за Болгарии, которая является транзитером топлива.

«Естественно, озабоченности Сербии будут для нас первоочередными», – цитирует Пескова «Интерфакс».

«Болгария в данном случае выступила с недружественными шагами, с враждебными шагами по отношению к нам. Поэтому ей придется (получать газ) за рубли. Хочет она – не хочет, нравится ей или не нравится. Но вместе с тем это не распространяется на Сербию. Эта проблема, которую предстоит решить», – уточнил Песков.

Между тем, министр энергетики Болгарии Александр Николов уже сделал заявление, что София сможет платить за российский газ рублями. «В Болгарии есть финансовый контрагент, который может осуществить транзакцию и в рублях. <…> Конкретный сценарий оплаты будет рассматривать Болгарский энергетический холдинг. Платежи по действующему договору не подвержены риску», – сказал Николов, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»