Лавров: Белград может стать переговорной площадкой Москвы и Киева

Белград может стать местом для проведения переговоров делегаций Москвы и Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров сербским журналистам. По его словам, главное условие – переговорная площадка должна быть приемлемой для всех сторон.

«Белград – большой город, и с точки зрения своего положения и статуса он подходит для любых переговоров. Важно, чтобы площадка переговоров была приемлемой для обеих сторон. У нас были переговоры в Беларуси, потом было несколько видеоконференций, сейчас будут переговоры в Стамбуле. Но мы готовы рассмотреть и другие локации, в том числе Белград», – сообщил Лавров, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Вместе с тем глава МИД России выразил уверенность, что последствия «санкционной войны» РФ и Евросоюза для Сербии не окажутся серьезными – российские и сербские корпорации, выступающие совладельцами крупного энергопредприятия «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС), смогут найти взаимоприемлемое решение, позволяющее избежать санкций со стороны ЕС. «Этот вопрос будет решен. У нас очень добрые отношения. Известно, какую роль играет НИС в экономике Сербии, какую долю вносит это предприятие в бюджет страны», – отметил Лавров, добавив, что в России понимают, как нелегко Сербии выдерживать давление Запада в текущей геополитической ситуации. «Мы наблюдаем на Балканах попытки США насадить свою гегемонию», – пояснил он.

Комментируя текущую события на Украине, глава МИД РФ провел параллели с косовским кризисом 1999 года. «Сейчас уже никто не помнит, как была использована миссия ОБСЕ в Косово во главе с Уильямом Уолкером, обнаружившим тела албанцев [в селе Рачак], переодетых в гражданскую одежду. Он тут же объявил это геноцидом. Нам говорят, что мы не можем назвать геноцидом то, что происходило на Донбассе. А тогда Уолкер, обнаружив тела, от своего имени объявил о геноциде, потому что его должность не предполагала подобных полномочий. Но на основании его заявления западные страны объявили, что будут бомбить Белград. А Байден потребовал разбомбить мосты. Когда позже выяснилось, что те тела принадлежали членам албанских вооруженных формирований, переодетых в гражданскую одежду, это уже никого не интересовало. Запад думает, что может все. Лицемерие наших западных коллег известно всем…» – подчеркнул Лавров.

Вместе с тем глава МИД РФ отметил, что Москва ценит усилия Сербии по сохранению отношений с Россией. «Мы по-настоящему братские народы. Нас объединяет общая история, общие победы против общих врагов, и мы ощущаем, насколько глубоко эти чувства укоренены в душе сербского народа, в его исторической памяти, и наблюдаем это и сегодня. Я убежден, что сербский народ продолжит делать мудрый выбор в любой ситуации, руководствуясь прежде всего своими коренными интересами», – сказал глава российской дипломатии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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