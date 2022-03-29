Позор! Президент Сербии оценил западную «отмену» русской культуры

Попытка западных государств «отменить» русскую культуру является позором. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя решение Загребской филармонии удалить из концертной программы произведений П. И. Чайковского.

Сербский лидер также выразил возмущение по поводу отмены в Миланском университете лекции итальянского писателя и переводчика Паоло Нори о творчестве Ф. М. Достоевского. «Я бы хотел задать вопрос Миланскому университету как человек, который прочитал все произведения Достоевского. Пусть скажут, кто из писателей сильнее Достоевского. Он важнее и глобальнее всех взятых вместе. Это не просто литература, это философия и религия. Анализируя образы старца Зосимы и Алеши [Карамазова], ты понимаешь, из чего соткан человек. И они говорят теперь, что это неважно из-за политической злобы в чей-то адрес. Меня поражает то, что творят с русской культурой на Западе», – подчеркнул Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

В то же время глава балканского государства выразил удовлетворение, что в Сербии не наблюдается подобных случаев. «Я доволен, что в Сербии никто никого не ненавидит. Да, конечно, у нас люди болеют за ту или иную сторону и вследствие этого необъективны. Это меня огорчает, но такие уж мы сербы», – сказал президент Сербии.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не позволит указывать себе извне, что нужно делать, и оставит за собой право не вводить ограничения в отношении русской культуры. «Мы малы, но смеем оставить за собой право самим определять свою судьбу. Как возможно «отменить» Юрия Гагарина? Может, вы еще отмените Лайку, потому что это русская собака? Мы сможем им дать отпор», – указал президент Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»