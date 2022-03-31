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Четверг, 31 марта 2022, 13:25 мск

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Президент Сербии назвал ложью «планы» поддержать антироссийские санкции после завершения выборов

Александр Вучич. Фото из архива официального сайта президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич назвал ложью заявления оппозиционных политиков о планах официального Белграда ввести санкции простив России после завершения президентских и парламентских выборов, которые намечены на 3 апреля.

«Я никогда никому ничего подобного не говорил. Я разговаривал с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в присутствии двадцати человек, и от меня она не слышала таких слов. Существуют двадцать свидетелей – десять с немецкой стороны и десять с нашей. Я дословно сказал ей следующее: «Я вам не предлагаю гарантии по санкциям, но гарантии мира и стабильности на Балканах, что касается Сербии, я вам обещаю», – указал Вучич.

Президент также подчеркнул, что позиция Сербии закреплена резолюцией Совета национальной безопасности, положения которой были определены при его личном участии. «Наша позиция не менялась», – констатировал сербский лидер.

Напомним, 25 февраля по итогам заседания Совета национальной безопасности президент Сербии выступил с обращением к нации, в котором заявил, что Белград не станет присоединяться к санкциям против России. «В вопросе санкций или ограничительных мер против какой-либо страны, включая Российскую Федерацию, Сербия руководствуется защитой своих жизненно важных экономических и политических интересов. Как страна, которая знает, что такое санкции и чьи соотечественники сейчас находятся под санкциями в Республике Сербской, Сербия не считает жизненно необходимым для себя вводить санкции против какой-либо страны», – сказал он.

В Сербии 3 апреля пройдут выборы президента и парламента страны, а также в местные органы власти.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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