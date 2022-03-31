Россия как гарант территориальной целостности Сербии: без Москвы Запад окончательно «съест» Косово

Поддержка Белградом антироссийских санкций фактически обернется против Сербии с перспективой реальной независимости самопровозглашенной республики Косово. Об этом заявил спикер сербского парламента Ивица Дачич в интервью агентству Tanjug, которое цитирует «Балканист.ру».

По словам политика, без поддержки Москвы Белград вряд ли сможет сохранить свои позиции в ООН, чтобы не допустить принятия в эту организацию самопровозглашенного Косово. «Мы должны избегать иррационального и эмоционального отношения к текущей ситуации. Если мы готовы отказаться от Косово, то мы можем ввести санкции против России. А если не готовы, то не можем. Как мы будем защищать Косово без союзника? Я что-то не заметил, чтобы у нас появился новый союзник. Санкции против России навредят не России, а Сербии. РФ пережила черногорские санкции, переживет и сербские», – констатировал Дачич.

Спикер сербского парламента обратил внимание, что косовские «власти» при поддержке Запада уже доказали, что не будут выполнять соглашения с Белградом, в том числе, это касается предстоящих 3 апреля выборов президента и парламента Сербии, которые Приштина в одностороннем порядке запретила на территории края. «Вся ситуация показывает, что [«премьер-министр» Косово Альбин] Курти не уважает ни Брюссельские соглашения, ни международное сообщество. А само международное сообщество демонстрирует то, что не собирается заставлять Приштину выполнять достигнутые в Брюсселе договоренности», – подчеркнул он.

Как отметил Дачич, Брюссель действует в отношении Белграда в рамках «двойных стандартов», а в качестве рычага давления использует перспективы евроинтеграции Сербии. «Нас ставят перед выбором: или введете санкции России, или мы закроем вам дорогу в ЕС. Почему так же не говорят Приштине: или позволите провести голосование и выполните обязательства по Брюссельским соглашениям, или конец вашим европейским ожиданиям? Потому что Приштина – их творение, Запада», – пояснил он.

В то же время спикер парламента Сербии отметил, что в соответствии с утвержденной политикой твердо выступает за продолжение переговоров с Приштиной, «чтобы не дать никому повода заявить, что Сербия подрывает переговорный процесс». При этом, как подчеркнул Дачич, у Белграда остаются свои «красные линии», не позволяющие явно или неявно признать суверенитет Косово.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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