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Понедельник, 4 апреля 2022, 04:35 мск

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Вновь избранный президент Сербии сохранит курс на развитие отношений с Россией

Александр Вучич. Фото из архива официального сайта президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич, получивший очередной мандат доверия по итогам вчерашних выборов, намерен продолжить курс на укрепление отношений с Москвой. Об этом заявил сам глава государства, отвечая на вопрос портала «Балканист.ру».

«Я обещаю вам, что в Сербии никогда не станут запрещать Достоевского, потому что это величайший писатель. В наших театрах и филармониях не станут запрещать Чайковского. Мы сохраним не просто добрые отношения с Россией – мы их укрепим», – заверил вновь избранный президент страны.

Вучич заверил, что Сербия продолжит политику военного нейтралитета и решит с Россией вопросы энергетики.

По итогам обработки 23,31% бюллетеней Вучич набирает 66,91% голосов избирателей. Явка на президентских выборах составила 57,46%.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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