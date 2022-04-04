Без вариантов: Александр Вучич уверенно побеждает на президентских выборах в Сербии

Действующий президент Сербии Александр Вучич уверенно побеждает в первом туре выборов главы государства. В его поддержку высказались 59,2% граждан, принявших участие в голосовании, свидетельствуют данные Республиканской избирательной комиссии по состоянию на 8:15 (по белградскому времени) после обработки 92,37% бюллетеней, передает «Балканист.ру».

Второе место занимает кандидат от блока «Объединенные за победу Сербии» Здравко Понош, набравший 17,82% голосов. Тройку лидеров на данный момент замыкает Милош Йованович, которого поддержали 5,88% избирателей.

На парламентских выборах после обработки 91,98% избирательных бюллетеней лидирует коалиция Сербской прогрессивной партии «Александр Вучич – Вместе мы можем все», которая получила 43,33% голосов. Предполагается, что в обновленной Скупщине этому списку достается 121 депутатский мандат.

Далее идет оппозиционная коалиция «Мариника Тепич – Объединенные за победу Сербии» с 13,18% поддержки (37 мест в парламенте). За ней идет союз Социалистической партии Сербии и «Единой Сербии» «Ивица Дачич – премьер Сербии», за который проголосовали 11,66% избирателей (32 мандата). На четвертой позиции коалиция «НАДА – Надежда для Сербии», набирающая 5,3% голосов (14 мест).

Далее следуют зелено-левая коалиция «Мы должны» («Морамо»), в которую входят экологические движения и гражданская инициативная группа «Не утопим Белград», – 4,4% голосов (14 мандатов). Коалиция движений «Двери» и ПОКС (монархисты) получила 3,86% (10 мест в парламенте).

Также в Скупщину проходят представители нацменьшинств: Союз Воеводинских венгров получит 6 мест в парламенте, бошняки – «Завет муфтия» и СДА Санджака – 3 и 2 соответственно, хорваты (Вместе за Воеводину) – 2, коалиция албанцев – 1.

Явка на выборах составила почти 60%.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»