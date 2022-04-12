Сербия отказывается вводить антироссийские санкции ради вступления в ЕС

Белград не разделяет европейские ценности, которые вместе с Брюсселем защищает официальный Загреб, и не готова вводить антироссийские санкции ради вступления в Евросоюз. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин, комментируя требование главы МИД Хорватии Гордана Грлича Радмана синхронизировать сербскую внешнюю политику с европейской. По его словам, «если введение санкций против России, это билет в ЕС, то лучше нам туда не вступать».

«Если Хорватия начинает учить европейским ценностям, тогда я серьёзно обеспокоен за нас и за Европу. Если европейские ценности – это наименование улиц в честь усташских преступников, установка памятников осуждённым террористам, празднование «Бури», запрет сербской кириллицы в Вуковаре, то это не та Европа, к которой Сербия хотела бы присоединиться», – констатировал Вулин, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Министр обратил внимание, что Хорватия признала независимость самопровозглашенной республики Косово в нарушение территориальной целостности Сербии, и подчеркнул, что международное право в такой трактовке для Белграда неприемлемо.

«Если Хорватия считает вкладом в мир отправку своих добровольцев в нацистские отряды на Украине, то напомню, что то же самое она делала во время Второй мировой войны, и это оказалось не умным решением», – заявил министр внутренних дел Сербии.

Вулин заверил, что Сербия не включится в кампанию по антироссийской травле, в которой Хорватия принимает активное участие. «Если европейский путь Сербии пролегает через антироссийскую истерику, тогда Сербии не стоит идти в этом направлении. Если введение санкций против России, – это билет в ЕС, то лучше нам туда не вступать. Если ненависть к России – это доказательство любви к Европе, то напомню, что многие доказывали свою преданность Европе и продолжают это делать, ненавидя сербов», – заключил глава МВД Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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