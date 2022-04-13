Белград подтвердил: признания Косово и антироссийских санкций не будет

Многочисленные спекуляции сербской оппозиции о введении официальным Белградом антироссийских санкций являются беспочвенными. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.

«После заключения Брюссельского соглашения в 2014 году нам каждый день говорили, что «мы вот-вот признаем независимость Косово и Метохии». [Президент Сербии] Александр Вучич этого не сделал и не сделает. То же самое касается санкций против России», – подчеркнул Вулин, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Ранее руководство Сербии заявляло о серьезном давлении со стороны Запада, цель которого – заставить Белград присоединиться к антироссийским санкциям в связи с событиями на Украине. В этой связи сербский лидер неоднократно подчеркивал, что его страна не поддержит рестрикции против России.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»