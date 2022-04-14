Прокуратура Черногории начала проверку сделки по продаже земли российскому бизнесмену

Российский бизнесмен Олег Дерипаска может оказаться в центре скандала в Черногории. Специальная прокуратура страны начала проверку сделки по продаже ему земельного участка площадью около 50 гектаров в районе города Котор, что могло нанести ущерб государству на сумму свыше 100 млн евро. Об этом заявил в открытом письме бывший президент Государственного Союза Сербии и Черногории в 2003-2006 годах, бывший соратник президента Мило Джукановича и функционер Демократической партии социалистов (ДПС) Светозар Марович, передает «Балканист.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Политик обвинил Джукановича в приватизации госимущества и незаконном обогащении, и заявил, что сделка с Дерипаской «ограбила государственную казну на сумму свыше 100 млн евро».

Марович пояснил, что земля была продана российскому олигарху за крупную сумму, но изначально была скуплена по мизерной цене. «Это ты привёл Дерипаску в Черногорию. Ты продал ему 500 000 кв м земли с видом на море, [скупленную] по 10 евро [за кв метр], провел [сделку] через муниципалитет Котора, будучи в сговоре с либералами, которые сейчас составляют костяк ДПС. По 10 евро… за земли, за которые платил местным сотни евро. Так вы ограбили Черногорию на 100 млн евро!» – заявил Марович.

Издание отмечает, что речь идет о 50 гектарах территории бухты Трстено недалеко от Будвы. Компания Overseas Assets Menagement, владельцем которой считается Дерипаска, купила участок общей площадью 48 747 квадратных метров. Сумма сделки составила 4 179 567 евро, или 85,74 евро за «квадрат». Как уточняется, фирма была единственным участником торгов.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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