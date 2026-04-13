Лидер победившей на выборах в Венгрии партии настроен на прагматичные отношения с Россией

Лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о намерении поддерживать прагматичные отношения с Россией, а также выступил за завершение украинского конфликта как можно скорее.

«Мадьяр заявил, что хотел бы поддерживать прагматичные отношения с Москвой, так как Венгрия продолжает зависеть от энергетического импорта из России», – цитирует его слова «Интерфакс».

При этом Мадьяр отметил, что надеется на скорейшее урегулирование украинского конфликта. По его словам, он был бы готов призвать российское руководство прекратить боевые действия. Однако, по мнению Мадьяра, вряд ли такой его призыв возымеет эффект.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Москва с уважением относится к выбору венгров и рассчитывает продолжить «весьма прагматичные» контакты между двумя странами с новым руководством Венгрии.

Будапешт, Анастасия Смирнова

