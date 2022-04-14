Россия рискует потерять Сербию: эксперт оценила заявление официального представителя МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила недальновидное заявление о том, что Москва не понимает, почему Сербия, будучи дружественным государством, поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о приостановке членства России в Совете по правам человека. Такое мнение в комментарии порталу «Балканист.ру» высказала профессор Высшей школы экономики, главный научный сотрудник Института Европы РАН Екатерина Энтина. По ее оценке, подобная позиция может привести к ситуации, когда Россия может потерять Сербию.

«Понятно, что нам в России, в тех условиях, в которых мы находимся, хотелось бы иметь в Европе партнёров с безальтернативной, бесповоротной позицией поддержки Москвы. Вместе с тем Сербия на сегодня совершила невозможное. За два месяца в условиях сильнейшего давления при наличии очевидных внутренних проблем, которые обостряются с ходом спецоперации России на Украине, Сербия в пространстве реальных действий не только не нанесла никакого ущерба России, но и наоборот, выступила в ее поддержку. В том, что в обмен на голосование о приостановке членства РФ в Совете ООН по правам человека Сербия сохранила поставки нефти по газопроводу JANAF, заключается плюс не только Белграду, но и – подчеркну – Москве, которая является мажоритарным акционером «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС). Понять госпожу Захарову можно, но стоит учесть, что вся международная система сейчас переживает кризис. И если мы не будем поддерживать сербов в каждой их попытке сохранить баланс между Востоком и Западом, то мы легко окажемся в ситуации, когда последний российский партнер в Европе будет утрачен», – считает эксперт.

Как сообщалось ранее, после голосования в ООН президент Сербии Александр Вучич сообщил, что изначально Белград был намерен воздержаться, однако был вынужден голосовать против из-за шантажа и угроз введения санкций со стороны западных «партнеров». На следующий день после заседания ООН стало известно, что Сербию не затронут санкции Евросоюза, запрещающие транспортировку российской нефти. Это значит, что страна продолжит получать сырье по Адриатическому трубопроводу JANAF, соединяющему хорватский порт Омишаль с транспортной системой сербской государственной компании «Транснафта», откуда нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы НИС в Нови-Саде и Панчево. 56,15% акций предприятия находятся в собственности «Газпром нефти».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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