«Сербский народ с вами…» певица из Сербии выступила в поддержку российской армии и флота

Сербская певица Ивана Жигон, выступившая в прошлом году с концентом перед моряками крейсера «Москва» в Севастополе, высказала слова поддержки Военно-Морскому флоту РФ и спецоперации российской армии на Украине.

«Дорогие моряки! Спасибо вам за то, что делаете для планеты Земля, для человечества. Российская армия защищает не только себя, но истину и справедливость – для всего мира. Сербский народ с вами в эти тяжёлые минуты», – цитирует «Балканист.ру» слова артистки.

Напомним, накануне крейсер «Москва» после взрыва боеприпаса получил серьезные повреждения корпуса, потерял остойчивость и затонул. Экипаж был эвакуирован на другие корабли Черноморского флота.

Крейсер «Москва» был спущен на воду в 1979 году. У корабля имелись ракеты «Базальт» («Вулкан»), ЗРК «Форт» и «Оса», установки АК-130 и АК-630. С 1999 года крейсер базировался в Севастополе.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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