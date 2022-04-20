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Среда, 20 апреля 2022, 15:51 мск

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Не дождетесь: Сербия подтвердила отказ от антироссийских санкций

Фото: официальный сайт президента Сербии

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич подтвердила принципиальное намерение Белграда отказаться от введения антироссийских санкций, несмотря на давление Запада. Таким образом глава правительства опровергла предположения об изменении позиции государства.

«Единственная наша позиция в данный момент была сформулирована на заседании Совета национальной безопасности и правительства. Она заключается в том, что Сербия не станет присоединяться к санкциям против России и уважает территориальную целостность Украины», – подчеркнула Брнабич, слова которой цитирует «Балканист.ру».

«Мы следуем нормам международного права, потому что оно нас защищает. То, что мировые силы его используют так, как им нужно, – это другое. Да, нам тяжело отстаивать свою принципиальную позицию, но мы это делаем изо дня в день вопреки давлению», – сказала премьер-министр Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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