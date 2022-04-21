Россия поддержала Сербию в косовском вопросе

Переговоры Белграда и Приштины по решению косовской проблемы снова зашли в тупик благодаря позиции Запада, который не в состоянии повлиять на саботаж существующих договоренностей со стороны «властей» самопровозглашенной республики. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева в ходе заседания Совета безопасности организации.

«Очевидно, что ни Брюссель, ни Вашингтон не в состоянии оказать достаточное влияние на Приштину, и в этом направлении не было предпринято соответствующих шагов. Это привело к тупиковой ситуации в диалоге, что особенно неблагоприятно, поскольку кризис обостряется», – цитирует «Балканист.ру» выступление Евстигнеевой.

Российский дипломат подчеркнула, что принятие положений Резолюции 1244 должно было стать важным шагом к началу примирения двух сторон, но Запад «упустил это из виду». По ее словам, косовские албанцы препятствуют процессу межэтнического примирения и уже девять лет саботируют формирование Союза сербских муниципалитетов (ССМ), без которого сербское население в Косово и Метохии остается уязвимым.

При этом Евстигнеева обратила внимание, что в 2021 году количество нападений на косовских сербов и их имущество удвоилось, а за первые месяцы 2022-го зафиксировано уже 35 подобных случаев. По ее словам, в Косово фактически идет кампания по выдворению оставшихся в крае сербов, а также сноса их культовых и религиозных объектов.

Евстигнеева назвала недопустимым то, что сербов в Косово ущемляют даже в избирательных правах: Приштина запретила им голосовать на сербских выборах 3 апреля. «Мы осуждаем такие действия. Как и случай с объявлением российского дипломата Антонова персоной нон грата», – заявила зампостпреда России.

Евстигнеева также сообщила, что Москва обеспокоена попытками косовского «премьер-министра» Альбина Курти распространить антисербскую риторику, а также намерениями Приштины вступить в НАТО и создать собственную армию, что противоречит Резолюции 1244 Совбеза ООН.

В своем выступлении Евстигнеева также напомнила, что в марте исполнилось 23 года с начала бомбардировок Югославии натовской авиацией, в ходе которых использовались боеприпасы с обедненным ураном. Дипломат отметила, что результатом авиаударов стали многочисленные разрушения и человеческие жертвы, а последствия нападения ощущаются до сих пор. Она подчеркнула, что многие преступления террористической «Армии освобождения Косово», включая торговлю человеческими органами, остаются безнаказанными. При этом Россия надеется на честное расследование действий АОК и справедливый исход суда над преступниками.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Вашингтон – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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