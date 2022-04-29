Россия готова принять меры в защиту Сербии

Россия ценит дружеские отношения с Сербией и готова предпринять меры для защиты этого сотрудничества в условиях западных санкций. Об этом заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. По его словам, это касается, в том числе, экономического партнерства и территориальной целостности Сербии.

Российский дипломат заверил, что Москва не признает независимость самопровозглашенной республики Косово и настаивает на имплементации Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. «Резолюция должна быть исполнена согласно нормам международного права. Косово – ключевой вопрос нашего дружественного и братского сотрудничества с Сербией, и не существует никаких предпосылок к тому, что Россия изменит свою позицию по этому поводу», – пояснил Боцан-Харченко, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Посол РФ в Сербии обратил внимание, что «одностороннее и нелегитимное провозглашение независимости» Косово не следует сравнивать с отделением Луганской и Донецкой народных республик от Украины. «Граждане Луганской и Донецкой областей не признают власть в Киеве, которая является результатом антиконституционного госпереворота. Они выразили свою волю на референдуме, чего не было сделано в случае с Косово», – констатировал он, подчеркнув, что действия Приштины стали прецедентом в области международного права.

Вместе с тем Боцан-Харченко выразил уверенность, что Сербия продолжит противостоять давлению и требованиям ввести санкции против РФ, и подчеркнул, что Москва ценит усилия Сербии по сохранению отношений с Россией.

Комментируя прекращение поставок российского газа в Болгарию и Польшу, глава диппредставительства РФ в Белграде отметил, что это решение не отразится на транзите «голубого топлива» в Сербию. При этом Боцан-Харченко заверил, что в случае введения новых санкций, которые могут затронуть «Нефтяную индустрию Сербии», мажоритарным акционером которой является «Газпромнефть», Россия предпримет все необходимые меры для защиты этого сотрудничества.

«Россия и Сербия – дружественные страны, и мы продолжаем совместную работу», – заключил Боцан-Харченко.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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