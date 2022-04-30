Глава МВД Сербии поблагодарил МЧС России за помощь и поддержку

Белград высоко ценит помощь МЧС России и вклад Российско-сербского гуманитарного центра в Нише (РСЦГ) в предотвращение негативных последствий стихийных бедствий. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин во время переговоров с исполняющим обязанности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Александром Чуприяном.

Как передает «Балканист.ру», разговор состоялся по случаю 10-летия работы РСЦГ в Сербии. По словам Вулина, Российско-сербский гуманитарный центр полностью оправдывает цель своего существования. «Хотя этот уникальный для Балкан гуманитарный центр много раз подвергался нападкам, и многие пытались злоупотреблять и использовать его существование в политической борьбе против Сербии и России, РСЦГ показал всю свою значимость, когда Сербии и сербскому народу было тяжелее всего, и в 2014 году во время катастрофических наводнений, и во время пандемии коронавируса», – констатировал глава МВД Сербии.

Вулин обратил внимание, что благодаря работе Центра значительно вырос уровень подготовки сербских подразделений, что позволило спасти множество жизней граждан Сербии и их имущества во время стихийных бедствий.

Глава МЧС России со своей стороны заявил, что его министерство продолжит развивать и совершенствовать РСГЦ, который всегда готов поделиться полезным и необходимым опытом. «Как и прежде, Российская Федерация всегда будет готова оказать помощь и поддержку Сербии в случае возникновения чрезвычайных ситуаций», – заверил Чуприян.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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