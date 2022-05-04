Германия пытается взять инициативу в решении косовской проблемы

Сегодня в Берлине возобновятся переговоры по решению косовской проблемы с участием президента Сербии Александра Вучича и канцлера ФРГ Олафа Шольца, который также отдельно намерен провести консультации с «премьер-министром» самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти. Как пишет «Балканист.ру», это будет первая с июля 2021 года встреча по косовской проблематике, так как приштинские власти до последнего времени саботировали проведение переговоров.

Германия намерена взять на себя решающую роль на Балканах, считают сербские эксперты, обращая внимание на ряд назначений представителей ФРГ на должности, связанные с регионом. В частности, это Мануэль Сарацин – спецпредставитель Германии по Западным Балканам, Кристиан Шмидт – Высокий представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине, не признаваемый в Москве и боснийскими сербами. При этом аналитики отмечают активность с визитами в страны Западных Балкан министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

«Напомним о недавнем неожиданном заявлении Шольца о необходимости скорее принять Сербию в Евросоюз. Политикам Запада нужно привязать страны региона к Брюсселю. Стратегическая цель Сербии – войти в ЕС, и я полагаю, что мы получим в этом ключе обнадеживающий сигнал из Берлина. Тем не менее Сербия продолжит настаивать на ранее заявленных позициях в отношении Косово и Метохии, и в вопросе введения санкций против России тоже не ожидаю никаких изменений», – пояснил эксперт Центра общественной стабильности Огнен Каранович.

Дипломат Зоран Миливоевич считает, что Германия должна надавить на Приштину в части исполнения ранее взятых на себя обязательств по защите прав сербов Косово и Метохии. «Германия очевидно хочет дать понять, что решение косовского вопроса важно для Европы, но без перемены приштинского подхода к диалогу маловероятно достижение какого-либо результата сегодняшней встречи», – отметил он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в Берлине ему предстоят непростые переговоры.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

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