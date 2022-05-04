«Окно» в Россию: западные компании рассматривают Сербию в качестве транзитера поставок своих товаров в РФ

Сербия становится «окном» в Россию для производителей из государств, присоединившихся к антироссийским санкциям. Иностранные предприятия, расположенные в Сербии, готовы увеличить объемы поставок в РФ, пишет издание «Вечерние новости», публикацию которого цитирует «Балканист.ру».

Как сообщается, согласно неофициальной информации из бизнес-кругов, производители из стран, присоединившихся к санкциям против РФ, рассматривают возможность реэкспорта своей продукции из Сербии в Россию, а также увеличения производства товаров для российского рынка в сербских филиалах. Некоторые деловые ассоциации призывают правительства своих государств не оказывать давления на Сербию и не заставлять Белград присоединиться к европейскому эмбарго.

При этом отмечается, что рост цен на энергоносители еще до спецоперации Минобороны РФ на Украине серьезно подорвал бизнес западных производителей, и многие могут не выдержать полной потери российского рынка. В условиях санкций транспортировка грузов в Россию значительно усложнилась и подорожала. Самый короткий маршрут – через Украину – заблокирован.

Стоит отметить, что Сербия обеспечивает западным компаниям выгодный доступ на российский рынок благодаря Соглашению о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, вступившим в силу в июле 2021 года. Этот договор позволяет отменять пошлины на многие товары, предусматривает тарифную либерализацию на территории Союза, в который входят РФ, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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