Один из одиозных главарей террористической «Армии освобождения Косово», бывший «премьер-министр» самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай намерен посетить США для проведения переговоров. Эту информацию подтвердил его однопартиец, «депутат» от «Альянса за будущее Косово» (АБК) в косовском «парламенте» Паль Лекай.

«Господин Харадинай, который завтра отправится в США, проведет ряд встреч на различных уровнях и пробудет там около девяти дней. Это полезно для Косово, потому что Рамуш Харадинай поддерживает Соединенные Штаты, особенно сейчас, когда отношения между правительством [действующего «премьер-министра» Косово] Альбина Курти и Соединенными Штатами довольно холодные», – сказал Лекай, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Как отмечает издание, оппозиционно настроенный по отношению к действующему «правительству» Харадинай опередил своего политического противника в попытках заручиться поддержкой Вашингтона. Ранее косовский «премьер» сообщал, что планирует посетить США с официальным визитом, однако ни дата поездки, ни повестка дня предстоящего визита пока не были объявлены.

Харадинай, наряду с Курти, считается одним из главных сербофобов в Косово. Лидер АБК последовательно выступает за принятие Приштиной самых жестких мер в противостоянии с Белградом и за самое тесное и всестороннее сотрудничество с Соединенными Штатами.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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