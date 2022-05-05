Без перебоев: Сербия получает российский газ в полном объеме

Поставки российского газа в Сербию обеспечены в полном объеме, согласно достигнутым ранее договоренностям. Об этом сообщил директор сербской газовой компании «Сербиягаз» Душан Баятович.

«Газпром» поставляет топливо в объемах, о которых мы договорились. Сейчас у нас в наличии более чем достаточно газа. Мы наполняем хранилище «Банатский двор» на всех парах. Проблем у нас нет», – подчеркнул Баятович, передает «Балканист.ру».

Глава «Сербиягаз» также отметил, что в ближайшие дни Сербия и Россия начнут переговоры о заключении нового долгосрочного контракта о поставках российского голубого топлива.

«После 15 мая мы сможем сообщить общественности детали договора. Мы его обязательно заключим. Я уверен, что цена будет приемлемой, но тяжело рассчитывать на то, что она в нынешних обстоятельствах будет около 270-300 долларов [за тысячу кубометров]», – пояснил он.

Вместе с тем Баятович выразил уверенность, что после заключения нового контракта Сербия будет обеспечена газом в соответствии с ее нуждами. «Финансовые резервы у нас есть, Сербии беспокоиться не о чем», – подчеркнул глава «Сербиягаза».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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