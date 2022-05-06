Еще 14 государств готовы отозвать признание независимости Косово

Сербия возобновит кампанию по отзыву признаний независимости Косово, если Приштина подаст заявку на прием в Совет Европы и программу «Партнерство ради мира» под эгидой Североатлантического альянса. Белград заручился поддержкой руководства 14 государств, готовых изменить первоначальное решение о независимости самопровозглашенной республики, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербскую газету «Вечерние новости».

Как отмечается, охота за креслами в международных организациях, которую анонсировал косовский «премьер-министр» Альбин Курти на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, грубо нарушает положения соглашения, заключенного в сентябре 2020 года в Вашингтоне между Белградом и Приштиной при посредничестве США. Президент Сербии Александр Вучич, также находясь в Берлине, со своей стороны подчеркивал, что «руки [Сербии] будут развязаны», если Приштина не будет соблюдать Вашингтонское соглашение.

Как поясняет издание, Белград вряд ли пойдет на первый шаг, поскольку в этом случае Сербию могут объявить «провокатором». Тем не менее, как считает бывший сербский дипломат Зоран Миливоевич, ситуацию осложняет тот факт, что Приштина действует в рамках синхронизированной с Западом операции, к которой немецкий канцлер имеет прямое отношение.

«Это попытка подтвердить «государственность» Косово и включить Приштину в международные организации, подконтрольные Западу. Поскольку курс на расширение мирового признания Косово не продвигается, их хотят провести в международные организации через черный ход. Но если это произойдет, перестанут действовать все наши обязательства и ограничения – наши руки будут развязаны. Для вступления в Совет Европы необходим полный консенсус, а учитывая, что Россия исключена из этой организации, Запад в ней доминирует», – уточнил эксперт.

Согласно Вашингтонскому соглашению 2020 года, «власти» Косово обязались соблюдать годичный мораторий на вступление в международные организации. В то же время сербская сторона должна отказаться от кампании по отзыву иностранных признаний независимости Косово, а также от лоббирования непризнания самопровозглашенной республики остальными странами. Хотя срок соглашения истек, американские официальные лица заявляют, что его положения остаются в силе, несмотря на то, что Приштина никогда не демонстрировала доброй воли к соблюдению этого и других соглашений с Белградом, говорится в публикации.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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