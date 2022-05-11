Приштина претендует на Совет Европы

Приштина подаст заявку на членство в Совете Европы. Об этом сообщил политический советник «премьер-министра» самопровозглашенной республики Косово Етон Зульфай. По его словам, у Приштины есть все шансы заручиться поддержкой двух третей стран-участниц этой организации.

«Мы подадим заявку. Я думаю, что после ухода Российской Федерации у нас очень хорошие шансы. Две трети голосов стран, участвующих в голосовании, нам уже обеспечены, – в том смысле, что есть страны, которые нас признают, они и составляют эту группу из двух третей», – сказал Зульфай, обратив внимание, что во время визита в Берлин канцлер Германии Олаф Шольц прямо упомянул о поддержке косовской заявки в Совет Европы.

«На нашей стороне будут государства, которые окажут нам помощь [при голосовании]. Такие могущественные страны, как Германия, будут лоббировать наши интересы в этом направлении», – заявил советник, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Издание отмечает, если Косово подаст заявку на членство в Совете Европы, это станет нарушением договоренностей, достигнутых с Сербией и США в рамках Вашингтонского соглашения о нормализации отношений. Согласно договору, Косово обязалось не подавать заявки на вступление в международные организации. Отказ Приштины от этого принципа позволит Белграду заново начать кампанию по лоббированию непризнания косовской независимости.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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