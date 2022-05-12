Это просто жульничество: экс-«глава» косовского МИД назвал «премьер-министра республики» мошенником

В Вашингтоне не воспринимают всерьез «премьер-министра» самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти. Об этом заявил косовский экс-«министр» иностранных дел Скендер Хисени, при этом назвав Курти «мошенником» и «патологическим обманщиком».

«Курти – не антиамериканец, ведь нужно быть сумасшедшим, чтобы быть премьер-министром Косово и антиамериканцем одновременно. Но если вы спросите меня, мошенник ли он, я с полной уверенностью скажу, что он патологический обманщик», – сказал Хисени, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Бывший косовский «министр» также заявил, что Курти занимается «жульничеством» с самого начала своей политической карьеры. «С первого дня своего появления на публике он просто жульничал. Он был против переговоров в Рамбуйе [1999 года], против диалога [с Белградом], и заявлял, что никогда не будет вести переговоры с Сербией, он был против всего. Я не знаю, как его по-другому описать, он – обычный мошенник», – подчеркнул Хисени.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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