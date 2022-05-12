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Четверг, 12 мая 2022, 14:06 мск

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Провокация: Приштина отправила заявку на вступление в Совет Европы

«Власти» самопровозглашенной республики Косово подали заявку на вступление в Совет Европы, в результате чего нарушили Брюссельское и Вашингтонское соглашения с Белградом о своем отказе от членства в международных организациях. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Мы покажем, что можем отстоять наше государство. Ключевые западные страны ведут эту игру. Мы будем противостоять мирно, не поддадимся на шантаж и ультиматумы», – цитирует Вучича «Балканист.ру».

Как предполагается, завтра, 13 мая, состоится заседание Совета по вопросам национальной безопасности Сербии, на котором будет принято решение о дальнейших шагах Белграда в отношении приштинского руководства.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Косовская проблема

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