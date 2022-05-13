«Конец хищнической системы»: Белград готов стать посредником в переговорах России с коллективным Западом

Сербия готова стать платформой для миротворческого диалога России и коллективного Запада. Об этом заявил высший советник сербского министерства иностранных дел, вице-президент Международной славянской академии Владимир Кршлянин. По мнению дипломата, в этом диалоге будет полезен опыт Югославии, на территории которой НАТО развязало открытую войну в 1990-е годы.

«Мы в Югославии и Сербии в 90-е проходили все, через что теперь проходят Россия и Украина: и развал большой страны, и использование фашистов и террористов, и создание внутренних конфликтов, и ущемление своих прав в новых государствах, и санкции, и медийную демонизацию, и фальшивые трибуналы, и прокси и даже открытую войну с НАТО», – пояснил Кршлянин, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Дипломат обратил внимание, что Москва и Пекин становятся центрами нового мира, что означает конец гегемонии Запада. «Они (Россия и Китай) стали ведущими военно-политическими и ведущими экономическими державами, что открыло надежду на лучшее будущее всему миру. Но это означало и конец мировой хищнической системы коллективного Запада. И поэтому произошла отчаянная попытка сохранить, хоть временно, превосходство лжецов, воров и убийц используя «проект Украина» и открывая глобальную гибридную войну против России, православия и всего свободного человечества», – подчеркнут он.

«Мы (Сербия) находимся в окружении стран НАТО и ЕС. В НАТО мы ни при каких обстоятельствах вступать не будем, а все еще следуя по пути в ЕС, мы пытаемся сохранить возможность диалога и сотрудничества, способствовать разрядке в рамках Европы и ради себя, и ради России, и ради Западной Европы, и ради продолжения строительства нового, созидательного, более справедливого мира. С Россией у нас общие духовно-нравственные ценности, восемь столетий настоящего братства и духовного единства», – заявил Кршлянин.

В этой связи сербский дипломат предложил Белград в качестве площадки для диалога России и Запада. «Мы все это уже проходили, почувствовали на своей шкуре, и поэтому у нас никого не обманешь. Поэтому могу предложить нашим европейским друзьям посмотреть на события из Сербии, посмотреть дискуссии на нашем телевидении, поговорить с обычными людьми. И пусть русские и западники встречаются в Сербии, это принесёт пользу и тем и другим», – заключил Кршлянин, добавив, что необходимо разработать конкретный план развития сотрудничества России и Сербии, «чтобы не только мы с вами, но и вообще никто в Восточной Европе, на Балканах и в мире не стал жертвой организованных извне преступных войн».

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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