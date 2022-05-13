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Пятница, 13 мая 2022, 13:37 мск

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Неуместно: Совет Европы притормозил рассмотрение заявки Косово

Архив. Фото: официальный сайт «МИД Косово»

В Совете Европы не вызвала позитивной реакции заявка самопровозглашенной республики Косово на вступление в эту организацию. В высших европейских политических кругах считают неуместным рассматривать этот вопрос в разгар кризиса на Украине, передает «Балканист.ру» со ссылкой на источник в дипломатических кругах издания Kosovo-Online.

Предполагается, что очередное заседания кабинета министров Совета Европы состоится на следующей неделе. Но при этом рассматривать заявку косовского руководства не планируется. Кроме того, как отмечается, председательствующая в организации Италия в конце своего мандата не намерена выдвигать на обсуждение косовский вопрос.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Косовская проблема

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