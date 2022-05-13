Посол РФ в Белграде: Москва понимает, что Сербия оказалась под жестким давлением

Москва рассчитывает, что Белград не присоединится к антироссийским санкциям и продолжит отстаивать свои национальные интересы и стратегическое партнерство с РФ. Такое заявление сделал посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью сербским СМИ. По его словам, «эта надежда достаточно прочная и основывается на заявлениях, сделанных на самом высоком уровне», передает «Балканист.ру».

Российский дипломат обратил внимание, что Сербия подвергается жесткому давлению со стороны Евросоюза и США, и этим объясняется голосование Белграда за исключение РФ из Совета по правам человека ООН. Тем не менее, как подчеркнул Боцан-Харченко, Сербия упорно, сохраняя достоинство, продолжает отстаивать собственные национальные интересы. При этом посол отметил, что Россия, учитывая братские и стратегические отношения с Сербией, понимает, какое давление испытывает Белград.

Отвечая на вопрос о поставках российского газа, Боцан-Харченко сообщил, что сейчас идет подготовка к переговорам об экспорте и цене топлива. По его словам, Москва примет во внимание, что Сербия – дружественная страна, с которой выстроены стратегические отношения. «Мы учтем, что Сербия не ввела санкции против России, но учитывать условия рынка также необходимо», – сказал он.

Вместе с тем дипломат заверил, что РФ не изменит своей позиции по косовскому вопросу: Москва считает, что Косово – это прецедент, а ситуация с Крымом, ДНР и ЛНР от него отличается.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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