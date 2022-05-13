Глава МИД Сербии: Еще четыре государства отозвали признание независимости Косово

Белград добился еще от четырех государств отзыва признаний независимости самопровозглашенной республики Косово. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович по итогам заседания Совета национальной безопасности страны. По его словам, соответствующие ноты переданы главе сербского государства Александру Вучичу.

Как пояснил Селакович, Белград рассчитывает, что отзыв четырех признаний остановит Совет Европы от рассмотрения приштинской заявки на вступление в эту организацию. «Мы продолжим борьбу за наши национальные и государственные интересы», – цитирует его слова «Балканист.ру».

«Наша страна находится в условиях жесточайшего давления, цель которого заставить нас отказаться от своей территориальной целостности и принять нарушение норм международного права себе во вред. Приштину в её стремлении получить новые признания независимости поддерживают два крупных государства», – сказал также глава МИД Сербии.

О том, какие именно страны отозвали признания независимости Косово, «глава государства сообщит позднее, если сочтёт нужным», уточнил Селакович.

Напомним, президент Сербии созвал заседание Совета национальной безопасности в связи с намерениями Косово вступить в Совет Европы. По данным источников в дипломатических кругах, европейские политики пока воздерживаются от рассмотрения заявки Приштины, поскольку считают это неуместным в разгар украинского кризиса.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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