Косовская проблема: «большой брат» намекнул Сербии на европерспективы

Провокация с потенциальным вступлением самопровозглашенной республики Косово в Совет Европы может являться очередным инструментом давления на Сербию и прямым намеком на ее евроинтеграционные перспективы. Такое мнение высказал политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в своей статье для «Известий».

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

Совет Европы дал заднюю. Не стал включать в это неспокойное время в свой состав не всеми даже в ЕС признанную республику Косово. Представитель Франции заявил, что его страна не поддержит односторонние, без одобрения Сербии, шаги Косово по вступлению в одну из ведущих европейских международных организаций. Помимо Франции похожую позицию занимают Испания и Греция, Кипр и Молдавия, Словакия, Румыния, Грузия и, конечно же, Сербия. До 14 марта к ним бы присоединилась Россия, но членство нашей страны в Совете Европы с недавнего времени приостановлено.

Что случилось? В конце прошлой недели на фоне общей эскалации в Европе, связанной с конфликтом на Украине, Косово в нарушение Брюссельского и Вашингтонского соглашений подало заявку на включение в Совет Европы. Тем самым по сути выйдя из многолетнего переговорного процесса с готовым на компромиссы Белградом – притом что Сербия могла рассматривать различные варианты урегулирования косовского конфликта вплоть до разграничения территорий с фактическим обменом населенного сербами Севера Косово на две общины в Южной Сербии, где проживает абсолютное большинство албанцев.

Последний раз попытки самопровозглашенной республики утвердиться на международной арене предпринимались в 2019 году, когда Косово стремилось стать частью Интерпола и войти в состав ЮНЕСКО, однако в обоих случаях потерпело фиаско. Инициированная Белградом кампания по отзыву признания этой бывшей южной провинции дала плоды – более 10 африканских государств отозвали свои решения. А после встречи в Вашингтоне с Дональдом Трампом и обещания признать Иерусалим в качества столицы Израиля Косово серьезно ухудшило свое положение в исламском мире, что чуть было не стало поводом для депризнания со стороны Лиги арабских государств. Брюссельское же соглашение 2012 года обозначало джентльменский договор (регулярно нарушаемый) о следующем: Сербия не инициирует процесс отзыва признаний в обмен на то, что Косово не пытается стать частью разных международных организаций. Справедливости ради – он работал с большими перебоями.

После пятничного экстренного заседания Совета национальной безопасности Сербии министр иностранных дел страны Никола Селакович положил на стол президенту Александру Вучичу еще четыре отзыва признания. О том, какие страны это сделали, он не сказал, переадресовав вопрос сербскому лидеру. Нельзя исключать, что одной из этих четырех стран стал Египет, а в общем списке на отзыв признания находится уже около 15 государств.

Это значит лишь одно: с 13 мая 2022 года Косово более не признается большинством стран-членов ООН. До того государств, признававших Косово было 98 против 95. Теперь соответственно 94 признающих против 99 непризнающих. Символично.

Характерно, что возможность Косово войти в Совет Европы обсуждалась еще в конце апреля на страницах немецких изданий. В частности, известная своей антироссийской направленностью газета Frankfurter Allgemeine Zeitung в статье «Россия вон, Косово входит» прямо подстрекает: «Сейчас самое удобное время для вхождения Косово в Совет Европы» в связи с отсутствием там РФ, которая бы несомненно выступила резко против. Однако России нет – следовательно, барьеры сняты.

Что могло бы стать следствием такого необдуманного и опрометчивого решения? Прежде всего, включение Косово в Совет Европы будет означать конец иллюзий о европейских перспективах для Белграда. В ситуации, когда непризнанная даже Европейским союзом сербская автономия становится полноправным членом СЕ, а европейцы всерьез обсуждают перспективы включения Украины, становится очевидным тот факт, что про оставшихся кандидатов в члены ЕС на Балканском полуострове просто забыли. Сербия, Северная Македония, Албания, Черногория и Босния и Герцеговина, имеющие общую границу с Евросоюзом, в отличие от Косово создавшие (за исключением БиГ) свой собственный «мини-шенген», как были, так и остались отрезанными от Европы.

Для Сербии в особенности отсутствие перспектив вступления в Евросоюз на фоне наиболее активно растущей экономики в регионе является показательным примером использования двойных стандартов. По неофициальной информации, даже сам разговор о европейских перспективах теперь возможен только после присоединения к антироссийским санкциям, на что сербский лидер Александар Вучич, как и его боснийский коллега Милорад Додик, ни при каких условиях не пойдут. А пробный шар на тему Косово в Совете Европы – ни что иное, как очередной сигнал чересчур суверенному Вучичу со стороны «большого брата». Тем временем в самой Сербии уже впервые за всю историю большинство населения выступает против членства страны в Евросоюзе – 56% против 44% среди опрошенных.

Как минимум пять стран-членов ЕС не признают Косово в силу наличия на их собственной территории потенциально сепаратистских регионов – это Испания (Каталония), Румыния (Трансильвания), Словакия (южная Словакия), Греция и Кипр (Турецкая республика Северного Кипра). Как в такой ситуации греки или испанцы признают Косово? Их мнение пытаются заглушить Берлин с новым канцлером, изменивший своей равноудаленной позиции «смотрящего за Балканами» при Ангеле Меркель, и Лондон, по всей видимости, решившие идти на «разморозку» тлевших балканских конфликтов. Сейчас всё зависит от сербского долготерпения и национальной силы воли идти против ветра. Впрочем, как обычно.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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