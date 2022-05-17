Сербская авиакомпания открывает новый маршрут в Россию

Сербский национальный авиаперевозчик AirSerbia сообщил о предстоящем открытии нового маршрута в Россию. Как предполагается, с 12 июня будут выполняться рейсы между Белградом и Сочи.

Полет будет выполнять самолёт типа Airbus A319.

Как отмечает «Балканист.ру», в дополнение к рейсам из Москвы и Петербурга это направление станет ещё одной возможностью для россиян попасть в Европу.

Напомним, Сербия отменила ковидные ограничения.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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