Турция начнет вооружать косовских сепаратистов

Турция начнет поставлять в самопровозглашенную республику Косово продукцию военного назначения. Соответствующее соглашение подписали в Анкере председатель президиума оборонной индустрии Турции Исмаил Демир и косовский «министр обороны» Арменд Мехай.

«Это соглашение играет исключительную роль в укреплении резервов Сил безопасности Косово», – заявили в Приштине после подписания документа. При этом косовский «министр обороны» заверил Турцию в приверженности самопровозглашенной республики целям евроинтеграции и присоединения к НАТО, передает «Балканист.ру».

Согласно Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, самопровозглашенная республика не имеет права на собственную армию. Несмотря на это, Силы безопасности Косово, трансформированные из Армии освобождения Косово (признана террористической организацией в Сербии), обретают черты регулярной армии, участвуют в учениях НАТО, а также получают вооружение от западных стран.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Анкара, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»