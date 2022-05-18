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Конфликт на Украине

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Среда, 18 мая 2022, 18:56 мск

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Президент Сербии: Косовская проблема обостряется с каждым днем

Александр Вучич. Фото: официальный сайт президента Сербии

Косовская проблема обостряется с каждым днем конфликта на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече с главой Сербской православной церкви Порфирием и духовенством.

«Нам все труднее защищать наши национальные интересы. С того дня, как президент России в формально-правовом и политическом смысле объяснил, на чем основаны его действия на Украине, Запад усиленно работает над тем, чтобы развязать косовский узел и тем самым выбить аргумент из рук российского лидера», – сказал Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

В то же время лидер балканского государства подчеркнул, что Сербия остается приверженной своим принципам. «Россия сделала выводы из ошибок прошлого, и сейчас это использует. Нам же это приносит лишь муки и осложнения. Тем не менее, мы остаемся единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против России, находясь под жесточайшим давлением», – пояснил он.

Вместе с тем Вучич заявил, что сделает все, чтобы сохранить мир, стабильность и будущее Сербии, защищая при этом моральные ценности и национальные интересы.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Косовская проблема

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