российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 мая 2022, 15:09 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Президент Хорватии подтвердил позицию против членства Швеции и Финляндии в НАТО

Архив. Фото: официальный сайт президента Хорватии

Президент Хорватии Зоран Миланович подтвердил, что намерен дать распоряжение представителю страны в НАТО Марио Нобило проголосовать против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

«Это не было бы актом против тех стран, это было действием на пользу Хорватии. Мы привлекли бы внимание к своим проблемам. Если Сабор [парламент Хорватии] ратифицирует заявку Финляндии и Швеции, это будет значить, что мы отказываемся от инструмента влияния, который решил бы проблему не там, на Днепре, а тут, на Уне», – заявил Миланович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Хорватии также обратил внимание, что в Боснии и Герцеговине хорватское меньшинство, согласно избирательному закону, не может выбирать своего представителя в Президиуме БиГ, так как мусульмане-бошняки большинством «продавливают» удобных им хорватских политиков.

При этом Миланович обвинил премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича в пособничестве бошнякам. «Из-за своих амбиций в ЕС он допускает, что Хорватию распинают, как дорожную проститутку. Нужно учиться у Турции, как отстаивать свои национальные интересы», – подчеркнул президент Хорватии.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Италия составила план урегулирования ситуации на Украине, но Кремль его пока не получил / Президент Сербии: Косовская проблема обостряется с каждым днем / Президент Болгарии отказал Киеву в поставках оружия / Совфед: Запад обрекает Украину на голод вывозом зерна / Турция начнет вооружать косовских сепаратистов / Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО / The Washington Post: Прибалтика и Польша попросили защиты у НАТО / Хакеры Anonymus объявили войну Сербии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, Европа, В мире, Политика, Европа,