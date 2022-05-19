Президент Хорватии подтвердил позицию против членства Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович подтвердил, что намерен дать распоряжение представителю страны в НАТО Марио Нобило проголосовать против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

«Это не было бы актом против тех стран, это было действием на пользу Хорватии. Мы привлекли бы внимание к своим проблемам. Если Сабор [парламент Хорватии] ратифицирует заявку Финляндии и Швеции, это будет значить, что мы отказываемся от инструмента влияния, который решил бы проблему не там, на Днепре, а тут, на Уне», – заявил Миланович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Хорватии также обратил внимание, что в Боснии и Герцеговине хорватское меньшинство, согласно избирательному закону, не может выбирать своего представителя в Президиуме БиГ, так как мусульмане-бошняки большинством «продавливают» удобных им хорватских политиков.

При этом Миланович обвинил премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича в пособничестве бошнякам. «Из-за своих амбиций в ЕС он допускает, что Хорватию распинают, как дорожную проститутку. Нужно учиться у Турции, как отстаивать свои национальные интересы», – подчеркнул президент Хорватии.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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