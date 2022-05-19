В Сербии выдвинуто первое официальное обвинение против хорватских военных, расстрелявших мирных жителей во время «Бури»

Прокуратура по военным преступлениям Сербии выдвинула обвинение против четырех офицеров Военно-воздушных сил Хорватии, которые в ходе спецоперации 1995 года «Буря» расстреляли с воздуха колонну сербских беженцев на Петровачской трассе, в результате чего было ранено 24 мирных жителя и погибло 13 человек, в том числе 6 детей.

Это первое официальное обвинение против военных, участвовавших в спецоперации «Буря», целью которой было изгнание сербского населения с территории Хорватии, передает «Балканист.ру».

«Слава Богу, это наконец произошло. Лучше поздно, чем никогда. Я видел обвинение, и, как юрист, могу сказать, что оно составлено настолько хорошо, что выглядит как приговор», – заявил директор центра «Веритас» Саво Штрбац, занимающийся поиском и установлением жертв вооружённого конфликта на территории Хорватии.

Предполагается, что судебный процесс пройдет заочно, так как за все прошедшее время Хорватия не сделала ничего, чтобы привлечь к ответственности преступников, расстрелявших сербских беженцев.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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