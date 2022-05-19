«Европейская система ценностей»: Черногория не отзовет признание независимости Косово

Официальная Подгорица никогда не рассматривала возможность отзыва признания независимости самопровозглашенной республики Косово. Об этом заявил президент Черногории Мило Джуканович в интервью косовскому телеканалу RTK, которое цитирует «Балканист.ру».

«Отказ от признания независимости Косово никогда не рассматривался. Черногория – серьезное государство. Мы – ответственный сосед. Мы проанализировали все правовые и политические аспекты, а затем пришли к выводу, что в интересах стабильности и процветания региона необходимо признать независимость Косово», – заявил Джуканович.

По его словам, Черногория каждым своим шагом четко показала, что никакой дилеммы вокруг признания независимости Косово нет. «Наоборот, мы хотим помочь Косово и всем остальным странам региона как можно скорее принять европейскую систему ценностей и двигаться вперед путем сближения с Евросоюзом и НАТО», – пояснил Джуканович.

Стоит отметить, что в настоящее время президент Черногории находится в Приштине с двухдневным визитом. Сегодня Джуканович намерен посетить базу КФОР, прочитать лекцию в «ААБ Колледже» (частный университет в Приштине, специализирующийся на области массовых коммуникаций) и принять участие в бизнес-форуме, организованном почетным консулом Черногории в Косово.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина – Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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