Политический подвиг: Москва высоко ценит стойкость руководства Сербии, отказавшегося от антироссийских санкций

Москва высоко ценит стойкость высшего руководства Сербии, которое отказывается присоединяться к антироссийским санкциям в условиях беспрецедентного давления Запада. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Мы видим, как коллективный Запад выкручивает руки Сербии, заставляя её ввести санкции против России. Мы ценим открытость Белграда, который прямо говорит об аморальности такого поступка. Стойкость высшего руководства Сербии в этом вопросе можно сравнить с политическим подвигом», – цитирует «Балканист.ру» российского дипломата.

Посол подчеркнул, что Россия продолжит оказывать Сербии поддержку в защите её суверенитета и целостности, основанных на Резолюции 1244 Совбеза ООН, согласно которой Косово и Метохия являются неотделимой частью сербской территории.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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